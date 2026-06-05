Il primo consiglio comunale sarà lunedì 8 giugno

SESTO FIORENTINO – Si terrà lunedì 8 giugno alle 18 il primo consiglio comunale uscito dalle elezioni del 24-25 maggio scorso. Nel consiglio si terrà il giuramento del sindaco, verranno comunicati i nomi dei componenti della giunta, le linee programmatiche di mandato e la nomina delle commissioni. Oltre alla elezione del presidente del consiglio comunale. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Ecco l’ordine del giorno.

Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 esame della condizione degli eletti, surroghe e subentri (art. 41, comma 1, e art. 64, comma 2, d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.).

Elezione del presidente del consiglio comunale (art. 16 dello statuto comunale e art. 7 del regolamento del consiglio comunale).

Elezione componenti dell’ufficio di presidenza (art. 7, comma 3, e art. 9, commi 2 e 3, del regolamento del consiglio comunale).

Giuramento del sindaco (art. 50, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000 e art. 7, comma 3, del regolamento del consiglio comunale).

Comunicazione della nomina del vice sindaco e dei componenti della giunta comunale (art. 46, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e art. 7, comma 3, del regolamento del consiglio comunale).

Linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000).

Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, comma 2, del d. lgs. n.267/2000 e art. 7, comma 3, del regolamento del consiglio comunale).

Nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari (art. 13 della legge n. 287/1951).

Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. approvazione (art. 50, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000 e art. 9 dello statuto comunale).

