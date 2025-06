Il ricordo di Mohamed, il ragazzo morto a Bilancino

SESTO FIORENTINO – Dolore a Sesto per la morte del piccolo Mohamed Erraji, il bambino di 10 anni deceduto domenica 15 giugno al Lago di Bilancino a Barberino di Mugello mentre era in gita con i genitori. Il piccolo giocava da un anno nel Rinascita Doccia nel settore Pulcini dell’associazione calcistica. Lo ricordano al Rinascita Doccia come un bambino sempre sorridente e appassionato di calcio. Nella stessa associazione gioca anche il fratellino di tre anni più piccolo. La notizia, arrivata domenica in tarda serata al Rinascita Doccia ha lasciato tutti senza parole “Siamo vicini alla famiglia e in questo momento rispettiamo il lutto che l’ha colplita” ha detto il vice presidente del Rinascita Doccia Francesco Cesari “vedremo il prossimo anno cosa potremo fare per ricorda Mohamed”. Anche sui social chi ha conosciuto Mohamed che frequentava la scuola Lucio Lombardo Radice, ha lasciato un messaggio di cordoglio, come il sindaco Lorenzo Falchi. “La notizia di ieri pomeriggio è una di quelle che ti lascia impietrito dal dolore. – ha scritto il sindaco sui social – Mohamed, un ragazzo sestese di 10 anni, ieri ha perso tragicamente la vita nelle acque di Bilancino mentre trascorreva un pomeriggio al lago con la famiglia. In questi casi non ci sono parole per alleviare un dolore come quello che sta affrontando la sua famiglia. A nome mio e della nostra comunità, voglio fare arrivare loro tutto l’affetto e la vicinanza possibile”.

Sulla pagina social del Rinascita Doccia è comparso il ricordo di Mohamed. “Abbiamo aspettato per scrivere su ciò che è successo domenica 15 . Perché non ci sono parole per descrivere il dolore che ci ha colpito . Non è semplice dovere salutare un bimbo di 10 anni che scompare in questa maniera improvvisa e tragica perdendo la vita nelle acque di bilancino . Mohamed era un bimbo solare al quale piaceva il gioco del calcio e al quale piaceva stare insieme ai suoi amici per condividere questa passione . Non più tardi di sabato aveva giocato e gioito insieme ai suoi compagni di squadra giocando con loro. E proprio ai suoi compagni chiediamo di ricordarlo sempre per come era , per come gli volevano bene e per come lui voleva bene a loro. In questo momento esprimiamo tutta la nostra commozione e tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia. Ciao Mohamed”.