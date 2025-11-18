Il simbolo del nostro territorio rivisto in cucina: “La Signa che vorrei” dà il benvenuto al “cappello di pizza”

SIGNA – Una pizza a forma di cappello. O un cappello a forma di pizza. L’associazione “La Signa che vorrei” si è data appuntamento domenica sera all’Oveja Negra dove ha dato vita all’evento “Made in Signa”. Nell’occasione, infatti, come spiegano dall’associazione, “è stato presentato il piatto che rappresenta il simbolo del nostro territorio, in versione […]

SIGNA – Una pizza a forma di cappello. O un cappello a forma di pizza. L’associazione “La Signa che vorrei” si è data appuntamento domenica sera all’Oveja Negra dove ha dato vita all’evento “Made in Signa”. Nell’occasione, infatti, come spiegano dall’associazione, “è stato presentato il piatto che rappresenta il simbolo del nostro territorio, in versione appunto culinaria: il cappello di pizza a cui tutti noi abbiamo dato il benvenuto”. L’associazione ringrazia inoltre gli esercizi commerciali che “hanno sostenuto la serata donando ricchi premi per la “Lotteria della bellezza” e che ha visto come ospite speciale Eugenio Colombo”.