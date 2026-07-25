Il sindaco Sforzi incontra gli ospiti delle Gorette a Cecina

SESTO FIORENTINO – Visita ieri del sindaco Damiano Sforzi alla Casa per Ferie “Le Gorette” di Cecina. Il sindaco ha trascorso la giornata con gli ospiti della struttura e ha concluso con un pranzo insieme. I soggiorni alla Casa Vacanza sono un’esperienza che non rappresenta soltanto un periodo di vacanza, ma anche un’importante occasione di […]

SESTO FIORENTINO – Visita ieri del sindaco Damiano Sforzi alla Casa per Ferie “Le Gorette” di Cecina. Il sindaco ha trascorso la giornata con gli ospiti della struttura e ha concluso con un pranzo insieme. I soggiorni alla Casa Vacanza sono un’esperienza che non rappresenta soltanto un periodo di vacanza, ma anche un’importante occasione di socialità, condivisione e benessere. Per molte persone anziane, stare insieme, creare relazioni che poi continuano durante tutto l’ anno, e vivere momenti di comunità ha un valore sociale fondamentale. “Le Gorette” è stata acquistata negli anni Settanta dai Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio per permettere soggiorni estivi prima ai ragazzi e, successivamente, agli anziani. Ancora oggi la struttura offre a cento anziani per ogni turno la possibilità di trascorrere un soggiorno estivo di quindici giorni. I sette turni previsti si svolgono dal 30 maggio al 18 settembre. A gestire la struttura è l’Associazione Intercomunale Anziani, che conta 843 associati, e dei venti volontari presenti in ciascun turno.