Il sindaco Tagliaferri: “Il Comune cambia volto, nuova dirigenza urbanistica e nuovo ufficio riscossioni”

CAMPI BISENZIO – A soli sei mesi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale “i cambiamenti – si legge in una nota – non si sono fatti attendere: è già pronto infatti il nuovo assetto della macchina organizzativa che partirà dal 1 gennaio 2024”. “Fra le novità fondamentali – ha spiegato il sindaco Andrea Tagliaferri, che ha la delega al personale – ci sono l’arrivo di un nuovo dirigente per l’ufficio urbanistica ed edilizia e l’introduzione, per la prima volta dopo vent’anni, dell’ufficio riscossione che si occuperà esclusivamente di fiscalità locale e tributi. In soli sei mesi siamo riusciti a portare avanti e concludere questa riorganizzazione e, nonostante la grave situazione di emergenza che abbiamo dovuto affrontare, stiamo riuscendo a portare avanti sia il lavoro ordinario con gli impegni presi, sia quello straordinario all’ interno del Comune”. La nuova struttura prevede una riorganizzazione dei quattro settori dell’ente con la ricollocazione di alcuni servizi e l’istituzione di un nuovo settore di “Governo del territorio”, con le funzioni di urbanistica, edilizia e attività produttive, “così da rendere la struttura più efficiente ed efficace – continua il comunicato – nella realizzazione delle linee programmatiche dell’amministrazione comunale. Tra le modifiche più rilevanti c’è la divisione in due uffici distinti: “Ambiente -Verde pubblico” e “Trasporto e viabilità”; nascerà inoltre l’ufficio per il “Patrimonio artistico e gli immobili storici” che gestirà i progetti Pnrr inerenti e la ristrutturazione di Villa Rucellai e Villa Montalvo”.