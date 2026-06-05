“Il teatro e la città”, in arrivo due nuovi appuntamenti in Salablu con la sezione “Prova d’attore”

SIGNA – Nuovo appuntamento, domenica 7 giugno, in Salablu, con la sezione “Prova d’attore” della rassegna “Il teatro e la città”, dedicata ai saggi-spettacolo del Centro Iniziative Teatrali. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo del corso del secondo livello, “Dal testo all’azione”, dal titolo “Stanze. Un unico luogo. Infinite vite”. Una stanza che diventa rifugio, confine, memoria e punto d’incontro. Attraverso personaggi, emozioni e storie diverse, lo stesso spazio si trasforma continuamente, accogliendo sogni, conflitti, attese e ricordi. Uno spettacolo corale che esplora l’intimità dell’esistenza umana attraverso frammenti di quotidianità, in un viaggio emozionante tra realtà e immaginazione. In scena Martina Batignani, Mauro Celentani, Elisabetta Del Pace, Lucia Ferroni, Ilaria Gori, Niccolò Manetti, Nunzio Martino, Yuri Paoletti, Sabrina Papini, Francesco Poli, Valentina Scarselli e Lorenzo Vanni, coordinamento registico Sergio Aguirre. Lunedì 8 giugno si presenta invece il gruppo “Dal testo all’azione 2”, che mette in scena “Otto donne… e due uomini”: siamo negli anni ’50, una grande dimora borghese della campagna francese. Ci si prepara a festeggiare il Natale, ma un assassino trama nell’ombra, pronto a colpire. Con Minou Andreoletti, Graziella Bracciforti, Dania Di Ninni, Massimiliano Lari, Barbara Paoletti, Gioacchino Scarcella, Valentina Scarselli, Chiara Scheggi, Daniela Terranegra e Viola Vitali, aiuto regia di Ilaria De Magistris per la regia di Manola Nifosì. Entrambe le serate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Signa, ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: telefono/WhatsApp 329 8628437.