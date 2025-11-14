Il territorio signese “rivisto” attraverso i piatti dell’Oveja Negra con “La Signa che vorrei”

SIGNA – “Made in Signa”: questo l’evento organizzato dall’associazione “La Signa che vorrei” per domenica 16 novembre a partire dalle 19 presso l’Oveja Negra, in via Giotto. Un evento che “nasce – spiegano – da una nostra idea, condivisa con la stessa Oveja Negra. Una serata speciale, nella quale reinventeremo e rivivremo il territorio con occhi nuovi mediante una rappresentazione culinaria che valorizza e identifica Signa. A un anno dalla costituzione, la missione della nostra associazione resta quella attrattiva, che riesca a elaborare e rafforzare progetti creativi e culturali. Valorizzare le risorse locali incoraggiando visitatori e la partecipazione comunitaria può solo fare bene alla nostra comunità nella quale cerchiamo di stimolare un dialogo tra persone che vivono e amano il nostro paese”.