Il volontariato negli eventi di Protezione civile: sabato 1 giugno l’inaugurazione di una mostra fotografica

PRATO – Sarà inaugurata sabato 1 giugno alle 11 nella galleria espositiva della biblioteca Lazzerini la mostra fotografica “Il volontariato negli eventi di Protezione civile” incentrata sugli interventi del sistema di protezione civile in occasione di particolari eventi ed emergenze, raccontata attraverso gli occhi dei volontari della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato. Nell’esposizione, che raccoglie circa 80 fotografie, si potranno osservare gli ultimi grandi eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nazionale, a partire dall’alluvione del 2 novembre che ci ha visti colpiti in prima persona e le precedenti alluvioni in Emilia Romagna e nelle Marche. Verranno esposte anche foto storiche a testimoniare come si operava prima della nascita del sistema di protezione civile e foto inerenti eventi non calamitosi ma comunque significativi quali l’assistenza agli sbarchi di migranti nei porti della toscana.

La Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato che ha organizzato la mostra è un’associazione di volontariato presente da 125 anni nel territorio pratese, fa parte di Anpas e opera in diversi settori quali il soccorso di emergenza 118, i trasporti sociali, l’assistenza alla cittadinanza e Protezione Civile. In tutti i grandi eventi calamitosi, fin dai primi anni della nascita, è sempre stata in prima linea per dare supporto in occasioni di bisogno e dalla nascita del sistema di protezione civile, nel 1992, opera in sinergia con tutti gli altri componenti del sistema quali vigili del fuoco, aziende sanitarie, forze dell’ ordine. La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca.