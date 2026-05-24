PRATO – Nel 2024, alle 19, gli elettori che si recarono alle urne per eleggere il nuovo sindaco di Prato furono il 34,14%. Due anni dopo si sono attestati al 31,42%, sempre in calo rispetto alla passata tornata elettorale, ma in ripresa rispetto alle 12 quando la differenza era stata circa del 10%. La prossima rilevazione sarà alle 23 con la chiusura dei seggi al termine della prima giornata di voto. Per tutte le informazioni sulle elezioni amministrative 2026 si può consultare la pagina https://elezioni.comune.prato.it/it/pagina8216.html, i dati sull’affluenza sono consultabili sul sito di Eligendo del Ministero dell’interno.
Il voto a Prato: elettori in calo rispetto al 2024. Ma in ripresa rispetto al dato di mezzogiorno
PRATO – Nel 2024, alle 19, gli elettori che si recarono alle urne per eleggere il nuovo sindaco di Prato furono il 34,14%. Due anni dopo si sono attestati al 31,42%, sempre in calo rispetto alla passata tornata elettorale, ma in ripresa rispetto alle 12 quando la differenza era stata circa del 10%. La prossima […]