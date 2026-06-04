Ilaria Ranieri “concede il bis” sulla panchina della Liberi e Forti-Vollet Club Sestese

SESTO FIORENTINO – Ilaria Ranieri sarà anche per la prossima stagione l’head coach della B2 della Liberi e Forti-Volley Club Sestese. Da giocatrice “ha calpestato” il parquet della serie A con Romanelli e Figurella, prima di essere un simbolo e un’icona in tante squadre dell’hinterland fiorentino. Ilaria è stata “semplicemente” una palleggiatrice con un tocco […]

SESTO FIORENTINO – Ilaria Ranieri sarà anche per la prossima stagione l’head coach della B2 della Liberi e Forti-Volley Club Sestese. Da giocatrice “ha calpestato” il parquet della serie A con Romanelli e Figurella, prima di essere un simbolo e un’icona in tante squadre dell’hinterland fiorentino. Ilaria è stata “semplicemente” una palleggiatrice con un tocco di palla quasi ineguagliabile. Contemporaneamente e successivamente al suo ruolo di giocatrice è stata molti anni allenatrice del giovanile sempre con la stessa passione per la pallavolo che da oltre dieci anni la vede tornata in Liberi e Forti-Volley Club Sestese dove ricopre, fra l’altro, anche il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile dal Minivolley all’Under 14.

Un altro anno sulla panchina della Liberi e Forti-Volley Club Sestese: che sensazioni ti dà?

“E’ stata una stagione intensa e un’esperienza di crescita personale importante. Sono contenta di poter essere alla guida della squadra del prossimo anno e ringrazio Massimo Bardazzi e Gianna Massini per la fiducia e il costante sostegno”.

Dopo la tua prima esperienza in un campionato senior, cosa rifaresti e cosa senti di avere sbagliato?

“Cambierei sicuramente l’approccio ad alcune situazioni che si sono verificate durante l’annata. In questo periodo storico la chiarezza viene spesso male interpretata. C’è poca disponibilità da parte delle giocatrici verso il superamento dei limiti e delle difficoltà. La tendenza è quella di voler rimane nella zona confort, nelle sicurezze e nel non sentirsi mai in discussione, è una realtà con cui noi allenatori di altra generazione dobbiamo fare i conti”.

Che legame hai stretto con le tue giocatrici?

“Come succede in ogni squadra ci sono stati giocatori con cui sono riuscita a creare un rapporto di stima, fiducia e rispetto ed altri con cui invece non è stato possibile”.

Da giocatrice ti volevi perfezionare alzando sempre l’asticella: è così anche da allenatrice?

“C’è una bella differenza tra essere allenatore ed essere giocatore. Da giocatore decidere il punto in cui posizionare l’asticella e fare di tutto per raggiungerla dipendeva da me. Da allenatore sono dipendente da quello che decidono di fare le mie atlete singolarmente e come squadra. Di sicuro continuerò a formare la mia preparazione e cercherò di migliorare, consapevole che, nel bene e nel male, c’è sempre da imparare da tutto e da tutti”.

Che obiettivo vi siete dati per la stagione 2026-2027?

“La stagione 2026/2027 ci vedrà ai nastri di partenza con una squadra in gran parte rinnovata, che affronterà il campionato cercando di fare il meglio possibile. Credo che uno dei punti fondamentali per fare un buon lavoro sia non darsi obiettivi a lungo termine ma averne ogni settimana di nuovi e concreti e lavorare per raggiungerli uno dopo l’altro. Ci tengo a ringraziare lo staff che mi ha accompagnato nel lavoro di questo campionato. Presenze preziose e di grande spessore umano e professionale: Marco Bolognesi, Barbara Biagi, Giacomo Capannoli, Cristina Zipoli, Francesco Diaferia e Martina Allighieri“.