Illuminiamoci di consapevolezza con Confartigianato Imprese Prato: come risparmiare sulle bollette di luce e gas

PRATO – Confartigianato Imprese Prato partecipa attivamente alla settimana di eventi di “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa da Rai Radio2 Caterpillar. In occasione della “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” del 16 febbraio, Confartigianato organizza l’evento “Illuminiamoci di consapevolezza: guida ai consumi”, un incontro dedicato alla lettura delle bollette di luce e gas e ai consigli pratici per risparmiare. L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del Consorzio Multienergia e dell’Ufficio Categorie di Confartigianato Imprese Prato con l’intervento del funzionario referente dell’Area Casa, Stefano Chini, rappresenta un’importante occasione di approfondimento sui temi dell’energia. L’evento si terrà domani, venerdì 21 febbraio alle 15 presso l’Auditorium di viale Montegrappa 138 a Prato. La partecipazione è libera. La sostenibilità ambientale è parte integrante dell’identità della città e “M’illumino di meno” rappresenta infatti un’opportunità per dimostrare il ruolo attivo di enti, associazioni e cittadini di fronte alle sfide dell’ecologia e della transizione energetica. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sulle azioni quotidiane che ognuno può adottare per ridurre gli sprechi energetici. Per informazioni sull’evento di Confartigianato, è possibile contattare Stefano Chini al numero di telefono 0574 5177801 o via e-mail all’indirizzo s.chini@prato.confartigianato.it.