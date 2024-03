“Immaginaria”, festival dedicato ai bambini

CALENZANO – Quattro giorni dedicati ai bambini con “Immaginaria” promosso dal Comune e in programma dal 14 al 17 marzo in quattro spazi cittadini: il Teatro Manzoni, la Biblioteca Civica, Officina Civica e il Castello. Durante le quattro giornate, organizzate dalle associazioni locali, si terranno laboratori teatrali, musicali e nell’orto, giochi, racconti, tè per conversare in inglese e costruzione di animali fantastici con materiali di recupero. “Saranno quattro giorni tutti all’insegna dell’immaginazione, della meraviglia e della scoperta – spiega l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Irene Padovani – con eventi gratuiti a misura di infanzia, che toccheranno vari luoghi cittadini, dal Castello a Officina civica, passando dalla nostra biblioteca e dal teatro. Proponiamo già festival o rassegne per tutti e anche per le famiglie, come Lunaria o l’Assedio al Castello, ma con questa prima edizione di ‘Immaginaria’ desideriamo far vivere i nostri spazi culturali grazie alla potenza del teatro, dei racconti e della musica in particolare ai bambini e ai ragazzi con laboratori e iniziative pensati per loro”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con posti limitati e accesso solo su prenotazione obbligatoria sul sito del Comune www.comune.calenzano.fi.it dove si può consultare il programma completo. A Civica ci saranno un laboratorio per la costruzione di libri pop-up e di legatoria a cura di Valentina Lisi, una merenda con il tè e conversazione in inglese con Marta Mariotti e un laboratorio di origami. A Officina Civica il programma prevede, tra i vari appuntamenti, un laboratorio didattico-teatrale a cura di Mauro Monni sul Rinascimento, un laboratorio sulle percussioni a cura di Francesco Baglioni e uno sui “Fiori del mare” a cura di Diletta Landi con Foà formazione attori. All’altana e nel giardino del Castello spazio alla fantasia con “Inventastorie al castello” a cura di Foà formazione attori, “Lo zoo fantastico” con Mascarà Teatro popolare dell’arte, seguito da uno spettacolo teatrale con illustrazioni e musica.