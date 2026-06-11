Immaginazione, dialogo fra generazioni e partecipazione protagonisti della 32° edizione di “Luglio Bambino”

CAMPI BISENZIO – Troppe Mani, Milli Scintillina, Gigagelato e il Gatto sproratore: sono alcune delle mascotte – nate dall’immaginazione dei bambini delle scuole primarie mediante un contest – della 32° edizione del festival “Luglio Bambino”. La manifestazione, promossa dal Comune di Campi Bisenzio e diretta da Fondazione Accademia dei Perseveranti, proporrà infatti, fra il 6 e il 19 luglio, 75 eventi in 8 Comuni, oltre le 40 associazioni coinvolte, eventi di teatro (con tre prime nazionali), musica, cinema, circo, letteratura, laboratori e giochi, con nuove produzioni, letture ad alta voce, giocolerie, incontri con gli autori, giochi in legno, calligrafia, cartapesta, caccia al tesoro, osservazione astronomica e laboratori di semina. A seguire, dal 3 al 5 settembre sarà la volta della seconda edizione di “Settembre Bambina”. Il tema dell’edizione 2026, “Immaginazione! Senza confini”, è dedicato al dialogo fra generazioni e al rapporto reciproco fra immaginazione e trasmissione di saperi e partecipazione. Il programma traduce questo orientamento in una selezione di spettacoli e attività in cui bambini e adulti condividono esperienze costruite su linguaggi artistici accessibili, ma non semplificati. Gli eventi sono tutti gratuiti per i bambini, solo gli spettacoli serali prevedono un contributo di 3 euro per adulto, “come senso di partecipazione e consapevolezza”, spiegano gli organizzatori. Le illustrazioni del manifesto sono elaborate da disegni originali degli alunni delle bambine della 2A della scuola primaria Lorenzo Il Magnifico di Campi Bisenzio, per il programma completo www.lugliobambino.com.

L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Calenzano, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Scandicci Open City 2026, Sesto Fiorentino, Signa, Quartiere 4 e Quartiere 5 di Firenze, con il sostegno del Centro Commerciale I Gigli, ChiantiBanca, Pro Campi – Proloco Campi Bisenzio. Non a caso, dal 6 al 10 luglio “Luglio Metropolitano” attraverserà Signa, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scandicci, i Quartieri 4 e 5 di Firenze e, come novità di quest’anno, anche Greve in Chianti con spettacoli, laboratori, letture animate e appuntamenti. Nel programma, anche “Cine al volo”, il cinema all’aperto arriva nei circoli delle frazioni di Campi Bisenzio, a bordo di un’ape car rossa.

“La rassegna “Luglio Bambino” – dice il sindaco Andrea Tagliaferri – rappresenta una delle esperienze culturali più belle e significative del nostro territorio, capace di mettere al centro i bambini e le loro famiglie. A Campi Bisenzio siamo orgogliosi di essere parte di una rete metropolitana che coinvolge otto Comuni e che, da trentadue edizioni, dimostra come investire nella cultura per l’infanzia significhi investire nel futuro delle nostre comunità. Vogliamo offrire ai bambini occasioni per stare insieme, scoprire, immaginare e crescere attraverso la cultura”. “Perché l’immaginazione cresce meglio quando la cultura è accessibile e non ha confini, – aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice generale Fondazione Accademia dei Perseveranti – festival come “Luglio Bambino” vanno sostenuti perché non producono solo cultura, ma valore pubblico. Da oltre trent’anni portano attività gratuite nelle piazze, nei giardini e nei luoghi della città, favoriscono l’incontro tra generazioni, culture e rendono l’infanzia protagonista della vita comunitaria. Investire sui bambini significa investire sulla qualità della convivenza sociale e quando crescono in una città che offre opportunità e sa costruire relazioni, crescono come cittadini e cittadine sereni e consapevoli. E una città in cui i bambini vivono bene, in pace e felici sono città migliori per tutti”.

“Quella di “Luglio Bambino” – dice l’assessore regionale alla cultura, Cristina Manetti – è una delle esperienze più significative della cultura per l’infanzia e le famiglie in Toscana. Da oltre trent’anni riesce a coniugare qualità artistica, partecipazione e attenzione educativa, portando teatro, musica, lettura, creatività e occasioni di incontro nei luoghi della vita quotidiana. Il tema scelto per questa edizione, dedicato all’immaginazione e al dialogo tra generazioni, è particolarmente prezioso in un tempo in cui abbiamo bisogno di costruire relazioni, ascolto e fiducia nel futuro. Investire nei bambini e nelle bambine significa investire nella crescita delle nostre comunità e nella formazione di cittadini consapevoli, curiosi e aperti al confronto. La Regione Toscana sostiene con convinzione manifestazioni come questa perché rendono la cultura accessibile, inclusiva e capace di raggiungere ogni territorio, valorizzando il protagonismo delle nuove generazioni e il ruolo fondamentale delle famiglie”. E’ poi la volta di Federica Petti, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio: “Pensare una città a misura di bambini significa pensare a una città per tutti. Per questo “Luglio Bambino” rappresenta un momento importante per tutta la Città Metropolitana, un momento pensato e dedicato alle famiglie, con eventi gratuiti e adatti a tutti. Investire sull’immaginazione e sull’intergenerazionalità significa credere ancora nell’umanità, in un periodo storico in cui anche i bambini sono spaventati dalle guerre e dall’incertezza sul futuro. Perché i bambini sentono e sanno tutto: è compito nostro dare loro serenità e rassicurazioni”.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 di “Luglio Bambino” la collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, realtà d’eccellenza riconosciuta a livello internazionale per la valorizzazione dell’arte della cartapesta e della creatività contemporanea. Dalla sinergia nasce “Immaginare oltre i confini”, un percorso laboratoriale teatrale e didattico in cui i bambini andranno alla scoperta delle tecniche, dei linguaggi e dell’immaginario della cartapesta attraverso attività creative e partecipative. La collaborazione si arricchisce inoltre della presenza di opere e installazioni messe a disposizione da alcuni tra i più importanti protagonisti del Carnevale di Viareggio – Cinquini, Lebigre e Roger, Matteo Raciti, Michelangelo Francesconi e Lorenzo Paoli – oltre a una selezione di materiali provenienti dall’Archivio Storico della Fondazione Carnevale, che contribuiranno a trasformare gli spazi del festival in un percorso di meraviglia, arte e immaginazione senza confini. Andrea Bacci, presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti spiega: “Il festival compie trentadue anni, ma parla sempre ai più piccoli, mette loro al centro, perché sentano di essere parte importante di una comunità, facciano amicizia con la cultura, l’arte, il bello e lo traghettino nel futuro”. “Continua la collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio e con il territorio della Piana, – conclude Saviola Chiesi, direttore del Centro Commerciale I Gigli – “Luglio Bambino” e “Settembre Bambina” rappresentano il consolidamento dello stretto legame che ci unisce. Il centro commerciale I Gigli è un luogo da vivere e bene si adatta a tutte le generazioni e a tutte le esperienze artistiche. Nelle Corti dei Gigli, nella Galleria e negli altri spazi quest’anno ospiteremo tre appuntamenti, due eventi si terranno a luglio, mentre il terzo sarà a settembre per “Settembre Bambina”. L’intesa fra il territorio e il Centro commerciale è un modo naturale per accogliere anche i bisogni e i desideri dei più piccoli”.