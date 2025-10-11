In cammino per la memoria. Banda Albereta ricorda la “sua” Irene con una giornata dedicata all’ambiente

CAMPI BISENZIO – Esattamente un anno dopo. Domani, infatti, domenica 13 ottobre, Banda Albereta Odv ricorda Irene Sciammacca, scomparsa prematuramente nell’agosto del 2024 a soli 49 anni. Una di loro, dei volontari in maglia gialla. E lo fa così come aveva fatto dodici mesi fa con una “Camminata per Irene”. Appuntamento già sold out visto che si concluderà con una merenda cena presso il circolo Rinascita. Prima, invece, ci sarà il cuore dell’iniziativa nata appositamente per ricordare Irene. Una persona che di Banda Albereta ha fatto parte, donando il proprio tempo libero sempre con il sorriso, abbinando la giornata a qualcosa che le rendesse omaggio in modo concreto: il rispetto per l’ambiente. Quella di domani, infatti è una camminata ecologica, che punta alla ripulitura di alcune aree verdi del nostro territorio mentre il ricavato della giornata sarà devoluto all’Associazione italiana per l’assistenza ai bambini autistici.

Un’altra giornata ricca di emozioni dopo che l’anno passato, nel parco di Villa Montalvo, venne piantato un albero e affissa una targa sempre per ricordare Irene e tutto il bene e l’amore che ha dato anche alla nostra comunità. Il ritrovo, come spiegano dall’associazione, è fissato alle 14.30 in via Orly presso la sede della Pubblica assistenza di Campi Bisenzio dove avrà luogo la registrazione dei partecipanti e sarà consegnato il materiale per la raccolta dei rfiuti. Partecipanti che saranno divisi in tre gruppi, accompagnati dai volontari di Banda Albereta, che si muoveranno lungo tre percorsi prestabiliti e che non presentano alcuna difficoltà con in testa le persone più anziane e le carrozzine. Con l’obiettivo di raggiungere il parco di Villa Montalvo “dove ci ritroveremo come l’anno all’albero dedicato a Irene per poi raggiungere il circolo Rinascita”.