In Commissione l’audizione dei vertici di Qualità e Servizi, Gandola: “L’amministratore delegato faccia un passo indietro”

CAMPI BISENZIO – “L’amarezza e tutto il dispiacere espresso da Qualità & Servizi per la spiacevole vicenda della salmonella non bastano. Adesso l’amministratore di Qualità & Servizi faccia un passo indietro. Diversamente siano i Comuni proprietari dell’azienda a intervenire in autotutela”. Si esprime così Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra, dopo avere partecipato all’audizione in commissione a Campi Bisenzio dei vertici di Qualità & Servizi, un incontro reso necessario dopo la tossinfezione da salmonella. “In commissione – ha commentato Gandola – abbiamo ascoltato unicamente il dispiacere dell’amministratore unico per quanto successo, ma nulla è stato detto sulle responsabilità dell’azienda per l’accaduto. Oggi, di fatto, l’azienda continua a operare pur senza avere compreso davvero nel dettaglio come la tossinfezione sia stata generata con la contaminazione all’interno dello stabilimento. Tutto ciò non è accettabile e non fa altro che incrinare ulteriormente la già compromessa fiducia della famiglie. I Comuni interessati si attivino per chiedere all’amministratore di fare un passo indietro. Occorre inaugurare, senza ritardo, una nuova fase per riportare serenità nelle tante famiglie coinvolte nella vicenda e in tutti coloro che usufruiscono del servizio”.