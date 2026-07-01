In due settimane 75 eventi in otto Comuni fra immaginazione e partecipazione: lunedì 6 il via a “Luglio Bambino”

CAMPI BISENZIO – Troppe Mani, Milli Scintillina, Gigagelato e il Gatto sproratore: sono alcune delle mascotte – nate dall’immaginazione dei bambini delle scuole primarie mediante un contest – della 32° edizione del festival “Luglio Bambino”. La manifestazione, promossa dal Comune di Campi Bisenzio e diretta da Fondazione Accademia dei Perseveranti, dedicata ai bambini e alle famiglie, proporrà da lunedì 6 al 19 luglio, 75 eventi in otto Comuni, oltre 40 associazioni coinvolte, eventi di teatro (con tre prime nazionali), musica, cinema, circo, letteratura, laboratori e giochi, con nuove produzioni, letture ad alta voce, giocolerie, incontri con gli autori, educazione emotiva, giochi in legno, calligrafia, cartapesta, caccia al tesoro, osservazione astronomica e laboratori di semina. A seguire, dal 3 al 5 settembre in programma la seconda edizione di “Settembre Bambina”.

Un’iniziativa che ha il patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Calenzano, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Scandicci Open City 2026, Sesto Fiorentino, Signa, Quartiere 4 e Quartiere 5 di Firenze, con il sostegno del Centro commerciale I Gigli, Chianti Banca, Pro Campi – Proloco Campi Bisenzio. Piazze, giardini, strade, luoghi di cultura e oltre saranno il palcoscenico per attività multidisciplinari. Il tema guida dell’edizione, “Immaginazione! Senza confini!” è dedicato al dialogo tra generazioni e al rapporto reciproco tra immaginazione e trasmissione di saperi e partecipazione. Il programma traduce questo orientamento in una selezione di spettacoli e attività in cui bambini e adulti condividono esperienze costruite su linguaggi artistici accessibili ma non semplificati. Gli eventi sono tutti gratuiti per i bambini, solo gli spettacoli serali prevedono un contributo di 3 euro per adulto, come senso di partecipazione e consapevolezza. Il programma si aprirà lunedì 6 luglio alle 17.30 a Villa Alberti, a Signa, con lo spettacolo di teatro musicale “Il gioco dei suoni” con Primera, per poi seguire alle 18.30 al Parco dell’Oliveta, a Sesto Fiorentino, con “Narrazione in movimento” con Kamishibai (spettacolo teatrale di carta) e il laboratorio della Scuola Teatrodante Carlo Monni con Cristina Pellissero. Alle 21, alla Biblioteca Ragionieri a Sesto Fiorentino, in scena “Zeno l’alieno”, lo spettacolo teatrale di Fondazione Accademia dei Perseveranti e I Nuovi.

Dal 6 al 10 luglio la rassegna attraverserà i Comuni di Signa, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scandicci, e i Quartieri 4 e 5 di Firenze e come novità di quest’anno anche Greve in Chianti con spettacoli, laboratori, letture animate e appuntamenti. Nel programma, anche “Cine al volo”, il cinema all’aperto arriva nei circoli delle frazioni di Campi Bisenzio, a bordo di un’ape car rossa. Poi, dal 15 al 19 luglio, sarà la volta di Campi Bisenzio con 55 eventi completamente gratuiti dai 3 ai 12 anni. Tre prime nazionali al debutto al Giardino di Bamboo alle 21.30: domenica 19 luglio l’ultima scommessa interamente prodotta da Fondazione Accademia dei Perseveranti “Chi è stato?”, protagonista un orso, grande e sbruffone che vuole apparire forte, ma ha paura di tutto, ed è geloso delle sue cose. Quando trova una spada, si sente invincibile e taglia gli alberi per costruirsi un rifugio sicuro. Certo non si aspetta che la natura si ribellerà al suo prepotente gesto. Mercoledì 15 luglio “Un gioco da ragazzi – La straordinaria vita di Roald Dahl” con la Compagnia Binario Vivo, dentro l’infanzia e l’immaginazione di uno degli autori più amati di sempre, tra episodi reali e mondi fantastici, avventure, scuola, guerra e invenzione. Con teatro d’ombre e lavagna luminosa, le immagini nascono dal vivo sotto gli occhi degli spettatori, trasformando la scena in un laboratorio creativo.

Venerdì 17 luglio debutta “I supernonni” della Compagnia ZerA, con Adelio e Carlina, due nonni sognatori, che vivono una quotidianità fatta di piccole invenzioni e amore per la natura. La loro vita cambia con l’arrivo della nipote Penelope, una bambina timida e silenziosa, con difficoltà relazionali. Per aiutarla, i nonni trasformano ogni gesto in un’avventura fantastica, dando vita ai “Supernonni”: la realtà diventa gioco e scoperta. Una favola contemporanea che parla di inclusione, affetti e del valore dell’immaginazione nel crescere insieme. Giovedì 16 luglio “Velieri” della Compagnia SMirK e Fondazione Accademia dei Perseveranti, che, prendendo ispirazione dal mimo, dalla Commedia dell’Arte e dalla danza, porterà il pubblico in un viaggio per i Sette Mari fatto di musica e peripezie, mentre sabato 18 spazio a “Plan Bi – Un altro mondo” della Compagnia Teatro Telaio, in cui nella Terra degli inizi, si affacciano due strani personaggi, novelli uomini primitivi dotati di ingegno e spirito avventuroso, che rivivono l’evoluzione dell’umanità. Tuttavia, euforia e onnipotenza culminano nel rischio di autodistruzione (l’inaugurazione mercoledì 15 luglio alle 20.45).

“Il “Luglio Bambino” metropolitano – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – rappresenta una delle esperienze culturali più belle e significative del nostro territorio, capace di mettere al centro bambine, bambini e famiglie. A Campi Bisenzio siamo orgogliosi di essere parte di una rete metropolitana che coinvolge otto comuni e che, da trentadue edizioni, dimostra come investire nella cultura per l’infanzia significhi investire nel futuro delle nostre comunità. Vogliamo offrire a bambine e bambini occasioni per stare insieme, scoprire, immaginare e crescere attraverso la cultura”. “Perché l’immaginazione cresce meglio quando la cultura è accessibile e non ha confini – aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice generale Fondazione Accademia dei Perseveranti – e festival come “Luglio Bambino” vanno sostenuti perché non producono solo cultura, ma valore pubblico. Da oltre trent’anni portano attività gratuite nelle piazze, nei giardini e nei luoghi della città, favoriscono l’incontro tra generazioni, culture e rendono l’infanzia protagonista della vita comunitaria. Investire sui bambini e sulle bambine significa investire sulla qualità della convivenza sociale e quando crescono in una città che offre opportunità e sa costruire relazioni, crescono come cittadini e cittadine sereni e consapevoli. E una città in cui i bambini vivono bene, in pace e felici sono città migliori per tutti”. “Il festival “Luglio Bambino” – ha concluso Andrea Bacci, presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti – compie trentadue anni, ma parla sempre ai più piccoli, mette loro al centro, perché sentano di essere parte importante di una comunità, facciano amicizia con la cultura, l’arte, il bello e lo traghettino nel futuro”.