In Mugello il campionato italiano Gt Sprint

MUGELLO – Dopo i primi due appuntamenti stagionali, Mewecom Italia si prepara a tornare protagonista nel Campionato Italiano GT Sprint in occasione della tappa del Mugello, in programma dal 24 al 26 luglio. La Digital Telco italiana sarà ancora una volta main sponsor di Edoardo Borelli, impegnato al volante della Ferrari 296 GT Cup schierata dal team Spirit of Racing. Il weekend toscano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e un banco di prova particolarmente significativo per il giovane pilota italiano, già Campione Italiano GT Cup Sprint 2024. Sul tecnico e spettacolare tracciato del Mugello, Borelli punterà a confermare il percorso di crescita intrapreso in questa stagione, cercando un risultato di rilievo insieme al team Spirit of Racing. Per Mewecom Italia, il motorsport continua a rappresentare un contesto ideale in cui esprimere i valori di innovazione, affidabilità e ricerca della massima performance. La presenza al fianco di Edoardo Borelli e dei prestigiosi programmi sportivi che vedono coinvolta l’azienda testimonia la volontà di investire in progetti che uniscono talento, tecnologia e competitività. Antonio Cuccato, Presidente di Mewecom, dichiara “Il Mugello è uno dei circuiti più iconici del panorama automobilistico italiano e siamo felici di essere al fianco di Edoardo anche in questo appuntamento. Continuiamo a credere nel suo talento e nel lavoro che sta svolgendo con Spirit of Racing. Il nostro impegno nel motorsport nasce dalla condivisione di valori come innovazione, determinazione e ricerca costante delle prestazioni, elementi che fanno parte del DNA di Mewecom e che ritroviamo ogni volta in pista”. Dopo la tappa del Mugello, il Campionato Italiano GT Sprint 2026 farà ritorno in pista per il gran finale di Monza, in programma l’11 ottobre.