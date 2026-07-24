In via Garibaldi un appartamento per costruire autonomia e inclusione

CAMPI BISENZIO – Inaugurato ieri l’appartamento di via Garibaldi, uno spazio completamente ristrutturato che accoglierà persone con disabilità all’interno di percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociale. Un intervento realizzato dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest nell’ambito del progetto Pnrr “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” e finanziato con risorse già assegnate e avviato con la sottoscrizione dell’accordo tra gli enti nel 2023. Un progetto complessivo per un valore di 714mila euro di cui circa 300mila per la ristrutturazione.

“Investire nell’autonomia delle persone con disabilità significa costruire una comunità più giusta, inclusiva e capace di garantire pari opportunità, – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – questo progetto dimostra come le risorse del Pnrr, unite alla collaborazione tra istituzioni, possano tradursi in interventi concreti che migliorano la qualità della vita delle persone. Continueremo a investire in politiche che mettano al centro la dignità della persona, l’inclusione e il diritto di ciascuno a costruire il proprio percorso di vita e di autonomia”. “Oggi restituiamo alla comunità un immobile che rappresenta un investimento concreto sui diritti, sull’autonomia e sulla qualità della vita delle persone con disabilità, – ha aggiunto l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini – in questi anni siamo riusciti a liberare l’immobile, affidare la progettazione, realizzare gli interventi di riqualificazione e attivare il servizio. Desidero ringraziare la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, gli uffici comunali, il Servizio Sociale territoriale e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.

L’appartamento è stato progettato per essere accessibile, sicuro e funzionale ai bisogni delle persone con disabilità. Completamente domotico, è dotato di impianti e dispositivi intelligenti interconnessi che consentono di automatizzare la gestione delle principali funzioni quotidiane, favorendo una maggiore autonomia e una migliore qualità della vita. L’intervento si inserisce all’interno di un progetto più ampio che punta a coniugare autonomia abitativa, inclusione sociale, formazione e accompagnamento verso percorsi di crescente indipendenza, promuovendo il diritto delle persone con disabilità a costruire un proprio progetto di vita.