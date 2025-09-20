Inaugurato a Scandicci il comitato elettorale di Fausto Merlotti: “Uno spazio per restare vicino alle persone”

SCANDICCI – Taglio del nastro stamani per il comitato elettorale di Fausto Merlotti, candidato al Consiglio regionale della Toscana per il Partito Democratico nella circoscrizione Firenze 4, che comprende i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa. All’inaugurazione hanno partecipato un gran numero di persone, che hanno affollato l’area davanti al comitato in via Monti a Scandicci. Al fianco di Merlotti molti rappresentanti del mondo della politica, a partire dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore Monia Monni, che non hanno voluto far mancare il loro saluto. Presenti l’europarlamentare Dario Nardella, l’onorevole Simona Bonafè, il sindaco di Scandicci Claudia Sereni e il sindaco di Signa Giampiero Fossi, oltre al vicesindaco di Lastra a Signa Annamaria Di Giovanni.

“Nonostante la brevità di questa campagna elettorale – ha spiegato Merlotti – ho voluto fortemente uno spazio fisico dove poter incontrare le persone. Una scelta impegnativa, anche in termini organizzativi, che in tempi di social, post e “storie” può sembrare in controtendenza, ma che è fondamentale perché conferma la mia scelta di rimanere strettamente legato al territorio”. “Voglio ringraziare gli amici e compagni di partito che hanno partecipato a questo momento per me così importante – conclude Merlotti -: dal presidente Giani all’assessore Monni. Un grazie particolare va al sindaco Claudia Sereni e ai suoi assessori, che mi hanno fatto sentire accolto nella “mia” Scandicci, all’amico Giampiero Fossi, ai tanti consiglieri di Lastra a Signa presenti, all’assessore di Campi Daniele Matteini e ai molti cittadini di Sesto Fiorentino e Calenzano intervenuti. Continuerò a essere Ovunque vicino a te, come recita il motto della mia campagna elettorale, muovendomi in lungo e in largo per il collegio per incontrare persone, realtà, aziende e associazioni. Ma al tempo stesso ritengo che avere a disposizione un ‘quartier generale’ possa rappresentare un valore aggiunto e un ulteriore elemento di vicinanza agli elettori”.