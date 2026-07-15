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Inaugurazione del fontanello di Publiacqua al Neto

SESTO FIORENTINO – Giovedì 16 luglio, alle 10.30 sarà inaugurato il fontanello di Publiacqua del Neto in via Leopardi. Saranno presenti il sindaco Damiano Sforzi, l’assessore all’ambiente, Francesco Chini, e il presidente di Publiacqua, Nicola Perini.    

SESTO FIORENTINO – Giovedì 16 luglio, alle 10.30 sarà inaugurato il fontanello di Publiacqua del Neto in via Leopardi. Saranno presenti il sindaco Damiano Sforzi, l’assessore all’ambiente, Francesco Chini, e il presidente di Publiacqua, Nicola Perini.    