Inaugurazione del fontanello di Publiacqua al Neto

SESTO FIORENTINO – Sono stati notificati all’Igiene Pubblica di Asl Toscana Centro, 14 casi di scabbia relativi agli ospiti della Rsa “Villa Solaria” con sede a Sesto Fiorentino. Le notifiche sono arrivate dai medici di medicina generale e riguardano 8 operatori e 6 ospiti. La segnalazione di ospiti e operatori con sintomatologia riconducibile alla scabbia, […]
SESTO FIORENTINO – Giochi, animazioni, musica, divertimento e tanto shopping all’insegna dei saldi. Giovedì 9 luglio le luci si sono accese alle 21 sulle strade e le piazze del centro cittadino per accogliere sul palcoscenico dei “Giovedì sotto le stelle” una mirabolante “Città dei bambini”. La seconda serata di shopping serale promossa dal Centro commerciale […]
PRATO – Estra Notizie, nel mese di luglio si parla di un nuovo traguardo per il progetto di agricoltura sociale nel carcere di San Gimignano, del rinnovo dell’intesa con Confindustria Toscana Sud per sostenere la competitività delle imprese e della conferma dell’impegno di Estra a fianco delle famiglie con la campagna “Bolletta sospesa”. Spazio anche […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]