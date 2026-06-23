Inaugurazione del ponte sulla SP9 “Di Comeana” dopo i lavori di consolidamento e riqualificazione

CARMIGNANO – Sabato 27 giugno alle 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione del ponte lungo la SP9 “Di Comeana”, nel Comune di Carmignano, in prossimità della stazione ferroviaria e al confine con il Comune di Signa. L’intervento ha riguardato infatti un importante lavoro di consolidamento strutturale e riqualificazione dell’opera, finalizzato a garantirne la piena sicurezza e funzionalità. L’opera, per un investimento complessivo di 1.720.000 euro, ha previsto il recupero delle parti ammalorate del calcestruzzo, il rinforzo della struttura, l’adeguamento e il potenziamento dei parapetti, il rifacimento della pavimentazione stradale, la sistemazione del sistema di smaltimento delle acque dell’impalcato e il leggero rialzamento dei marciapiedi. Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, il sindaco del Comune di Carmignano Edoardo Prestanti e il sindaco del Comune di Signa Giampiero Fossi.