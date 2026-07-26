SESTO FIORENTINO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Firenze Ovest e di Calenzano con il supporto del comando di Prato, dalle 17.45 sono intervenuti in via dell’Osmannoro, per un incendio all’interno di un sito industriale. Sul posto sono presenti per le operazioni di spegnimento due squadre, due autobotti e un’autoscala.
Incendio in un sito industriale all’Osmannoro
SESTO FIORENTINO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Firenze Ovest e di Calenzano con il supporto del comando di Prato, dalle 17.45 sono intervenuti in via dell’Osmannoro, per un incendio all’interno di un sito industriale. Sul posto sono presenti per le operazioni di spegnimento due squadre, due autobotti e un’autoscala.