CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze ovest, sono intervenuti intorno alel 14 in via Trento per un incendio all’interno di casa mobile che conteneva materiale di risulta. Sul posto è stata inviata una squadra dotata di un’autobotte e un carro aria. Sono in corso le operazioni di spegnimento con lo smassamento del materiale incendiato all’interno della casa mobile, non ci sono persone coinvolte.
Incendio in una casa mobile a San Donnino
CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze ovest, sono intervenuti intorno alel 14 in via Trento per un incendio all’interno di casa mobile che conteneva materiale di risulta. Sul posto è stata inviata una squadra dotata di un’autobotte e un carro aria. Sono in corso le operazioni di […]