Incendio in via della Sassaiola: ecco chi sono le due vittime

SESTO FIORENTINO – Sono due le persone decedute questa mattina in un incendio avvenuto in una villetta di via della Sassaiola, situata all’angolo con via Gramsci a Quinto Basso, mentre una terza persona è stata portata in ospedale. Le vittime sono zia e nipote: Francesca Faggi, 51 anni, e Luca Faggi, 25 anni. Cristina Facchini, 83 […]

SESTO FIORENTINO – Sono due le persone decedute questa mattina in un incendio avvenuto in una villetta di via della Sassaiola, situata all’angolo con via Gramsci a Quinto Basso, mentre una terza persona è stata portata in ospedale. Le vittime sono zia e nipote: Francesca Faggi, 51 anni, e Luca Faggi, 25 anni. Cristina Facchini, 83 anni, la nonna è stata ricoverata in ospedale ed è tuttora ricoverata in terapia intensiva. L’allarme ai Vigili del fuoco è scattato alle 4.30: l’incendio, secondo quanto spiegato, si è sviluppato al piano terra di una casa monofamiliare composta anche da un primo piano che, al momento dell’arrivo dei pompieri, era completamente invasa dal fumo. Secondo una prima ipotesi l’incendio sarebbe stato causato da una stufetta, i Vigili del fuoco avrebbero infatti escluso la fuga di gas.