Incendio nell’ex mobilificio a Castello, Fns-Cisl: “Gravi ripercussioni sul sistema di soccorso” 

FIRENZE – Da circa una settimana i Vigili del fuoco di Firenze sono impegnati con il grave incendio di un capannone in prossimità di viale XI agosto vicino all’area dell’ex canile di Firenze. “Un grande dispiegamento di uomini e mezzi del Comando di Firenze (con il sostegno di qualche Comando limitrofo) – dice il segretario generale Fns-Cisl Toscana, Massimiliano Del Sordo – ha consentito di spegnere l’incendio, ma più volte e per circostanze molto strane – difficilmente attribuibili a cause naturali – le fiamme hanno ripreso vigore”.

“Tale capannone – abusivamente occupato – conteneva ogni tipo di discarica, – aggiunge – motivo per il quale le operazioni di spegnimento sono state molto lunghe e complicate.Ma il riprendere dell’incendio costringe il Comando provinciale all’impiego ripetuto e per l’intero turno delle squadre di Vigili del fuoco, esausti dopo ore ed ore d’intervento in quelle estreme condizioni e soprattutto creando ovvie ripercussioni sull’intero sistema di soccorso tecnico urgente in ambito provinciale.La Città metropolitana con tutti gli importanti comuni che la compongono non possono restare troppo tempo, come accade, con scarsità di uomini e mezzi che invece sono necessari”.

“Non ultimo, ma anzi molto grave, – conclude Del Sordo – è poi il fattore dei rischi per la salute, sia dei cittadini, sia del personale, i nostri colleghi, che lavorano ininterrottamente su tali scenari in questo particolare periodo così caldo. Ed è proprio per assicurare più tutele per le persone che chiediamo più mezzi e più uomini per gestire anche tali complicati eventi senza fare scendere gli standard di sicurezza generali, che ci impegnano dai problemi nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, sulle strade, negli aeroporti e stazioni ferroviarie, ma come in tutte le situazioni dove i cittadini confidano che i Vigili del fuoco siano pronti ad intervenire per la loro sicurezza”.