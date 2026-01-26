Incendio vicino all’ex campo nomadi dell’Isolotto: rinvenute diverse bombole di gas Gpl

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, stanno intervenendo dalle 11 in via dell’Isolotto, subito dopo la zona dell’ex campo nomadi, per un incendio di baracche e masserizie di rifiuti. Sul posto stanno operando una squadra e un’autobotte. L’incendio per fortuna è sotto controllo, sono in corso le […]

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, stanno intervenendo dalle 11 in via dell’Isolotto, subito dopo la zona dell’ex campo nomadi, per un incendio di baracche e masserizie di rifiuti. Sul posto stanno operando una squadra e un’autobotte. L’incendio per fortuna è sotto controllo, sono in corso le operazioni di bonifica durante le quali sono state rinvenute diverse bombole di gas Gpl.