Incontri nelle fattorie per conoscere le opportunità del biodistretto

CALENZANO – Incontri nelle fattorie per conoscere le opportunità che si aprono per il mondo agricolo che sceglie di far parte di un biodistretto, si terranno da fine aprile a fine giugno, organizzati dal Comune.

“Il percorso per la creazione di un distretto agricolo biologico a Calenzano va avanti – ha commentato l’assessore all’ambiente Irene Padovani – Dopo la prima fase di partecipazione, che ha coinvolto le aziende agricole, le associazioni di categoria, gli operatori del turismo e le realtà associative che si occupano di ambiente e turismo, avremmo voluto organizzare dei tavoli tematici per entrare nel merito delle questioni emerse, ma purtroppo le restrizioni anticontagio non ce lo consentono”.

Sono stati quindi organizzati una serie di incontri nelle aziende agricole, dove parteciperà un numero minore di persone e sarà possibile organizzarli all’aperto. Questi incontri tratteranno sia del tema del biodistretto, sia di tutte le altre questioni legate ad un’agricoltura che rispetti la biodiversità. Agli incontri parteciperanno, oltre agli Amministratori, i ricercatori dell’Università di Firenze che stanno seguendo il progetto, il CNR che sta portando avanti il monitoraggio degli olivi per individuare le specie che meglio si adattano al cambiamento climatico, i referenti del progetto di apicoltura urbana, agronomi e altri soggetti che già hanno sperimentato il biodistretto sul proprio territorio.