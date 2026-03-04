Incontro del CAI alla Pieve su San Francesco

SESTO FIORENTINO – “Francesco era francescano? Un incontro tra spiritualità, montagna e responsabilità” è il titolo di un incontro promosso dal CAI sezione di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è per mercoledì 11 marzo alle 21 nella sala parrocchiale della Pieve di San Martino e si propone di esplorare la figura di San Francesco d’Assisi attraverso un dialogo capace di […]

SESTO FIORENTINO – “Francesco era francescano? Un incontro tra spiritualità, montagna e responsabilità” è il titolo di un incontro promosso dal CAI sezione di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è per mercoledì 11 marzo alle 21 nella sala parrocchiale della Pieve di San Martino e si propone di esplorare la figura di San Francesco d’Assisi attraverso un dialogo capace di connettere fede, vita e territorio. “L’iniziativa – spiega il CAI – nasce dall’idea di riflettere su come i valori francescani, come la semplicità, la cura del creato, la capacità di ascolto e l’impegno verso l’altro, possano dialogare con l’esperienza escursionistica, con la conoscenza dei paesaggi e con la responsabilità personale e comunitaria. Sullo sfondo, la montagna diventa non solo un luogo fisico da esplorare, ma anche uno spazio simbolico di relazione tra l’uomo, la natura e le grandi domande esistenziali”. L’iniziativa del CAI si inserisce in un solco che unisce il cammino nella natura alla ricerca di un senso più profondo, invitando partecipanti di ogni età a interrogarsi su come i principi francescani possano ancora oggi animare scelte di vita attente all’ambiente, alla comunità e al benessere collettivo.