Incontro sul Parco della Piana al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – “Un altro volo è possibile. Sì al Parco della Piana”: è questo il tema dell’incontro in programma al Teatrodante Carlo Monni previsto per il 17 dicembre alle 21. Interverranno il sindaco Andrea Tagliaferri, i consiglieri regionali Matteo Biffoni (Pd) e Lorenzo Falchi (Avs), il vicesindaco di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Pelandri, il consigliere comunale del Comune di Pisa Francesco Auletta, il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e il presidente Vas Vita Ambiente Salute Gianfranco Ciulli. Insieme a loro anche l’avvocato Agostino Zanelli Quarantini, lo studio dell’avvocato Giovannelli e l’avvocato Giacomo Muraca.