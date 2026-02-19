Iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che va dalle Scuderie Medicee a Comeana

POGGIO A CAIANO – Come annunciato qualche settimana fa, sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che partirà dalle Scuderie Medicee per arrivare fino a Comeana, al confine con Carmignano. La pioggia di questi ultimi giorni ha provocato infatti qualche ritardo nella tabella di marcia, ma il cantiere è comunque partito e il tracciato della nuova pista ciclabile, circa due chilometri, sarà ultimato entro la fine del 2026. Il percorso partirà dal corridoio laterale delle Scuderie Medicee, il vialetto che collega via Lorenzo il Magnifico al parcheggio retrostante alle stesse Scuderie, che sarà riqualificato e dove saranno messi anche degli arredi urbani. In questi giorni l’accesso pedonale pedonale è inibito proprio per i lavori in corso. Da qui il tracciato della pista ciclabile passerà per via Sottombrone e anche questa zona sarà oggetto di interventi di riqualificazione: sarà sistemato il marciapiedi, collocati nuovi giochi per bambini e nuove panchine. La pista ciclabile si snoderà lungo l’argine del fiume e arriverà fino a Comeana. Sarà realizzata in materiale riciclato rispettando gli attuali criteri ambientali.

(Nella foto i lavori di via Sottombrone)