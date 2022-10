Insediamento Camere, Emiliano Fossi: “Lotta al caro bollette, lavoro e nido gratis le mie priorità”

CAMPI BISENZIO – Emiliano Fossi, neo deputato del Pd eletto nel collegio della provincia di Firenze, è partito da solo in treno per Roma, ma domani un gruppo di campigiani lo raggiungerà per vedere il suo debutto alla Camera dei deputati. Fossi porta con sé tre proposte per la legislatura che inizia domani: contrasto al caro bollette, sostegno […]

CAMPI BISENZIO – Emiliano Fossi, neo deputato del Pd eletto nel collegio della provincia di Firenze, è partito da solo in treno per Roma, ma domani un gruppo di campigiani lo raggiungerà per vedere il suo debutto alla Camera dei deputati. Fossi porta con sé tre proposte per la legislatura che inizia domani: contrasto al caro bollette, sostegno al lavoro e ai lavoratori, asili nido gratuiti. “Il tema del caro energia è quello più stringente per il Paese, una crisi che stanno pagando imprese, lavoratori, famiglie, Terzo settore. La mia proposta è quella di concedere agli enti locali di utilizzare dei fondi, nello specifico parte di quanto accantonato nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Fcde), per poter finanziare contributi a beneficio di quei soggetti maggiormente in difficoltà”, afferma Fossi. “In Parlamento voglio portare anche la battaglia su sicurezza e dignità del lavoro, ad iniziare dai rider che, privi di tutele, viaggiano sul filo di un algoritmo, – aggiunge Fossi – la morte di Sebastian, giovane rider di 26 anni, a Firenze impone alla politica di intervenire contro il precariato e contro chi non si preoccupa della sicurezza dei lavoratori”. “Ho un obiettivo di legislatura che intendo raggiungere – conclude Fossi – vanno rimessi al centro i diritti sociali e collettivi attraverso, ad esempio, gli asili nido gratuiti. Azzerare le tariffe si può, dobbiamo andare incontro alle esigenze delle famiglie, offrire un aiuto concreto a chi ha figli”.