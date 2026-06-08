SESTO FIORENTINO – Insediamento questo pomeriggio alle 18 del consiglio comunale dopo le elezioni di maggio. Dopo qualche piccolo “inciampo”, il presidente del consiglio comunale, il consigliere più anziano Leonardo Pescini, ha aperto la seduta con la nomina del nuovo presidente e dei vicepresidenti. Silvia Bicchi (PerSesto) è stata eletta presidente all’unanimità, vicepresidenti sono invece Natascia Ciolli e Daniele Brunori.
Insediato il consiglio comunale
SESTO FIORENTINO – Insediamento questo pomeriggio alle 18 del consiglio comunale dopo le elezioni di maggio. Dopo qualche piccolo “inciampo”, il presidente del consiglio comunale, il consigliere più anziano Leonardo Pescini, ha aperto la seduta con la nomina del nuovo presidente e dei vicepresidenti. Silvia Bicchi (PerSesto) è stata eletta presidente all’unanimità, vicepresidenti sono invece […]