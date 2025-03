Insegnare alle donne a difendersi: una lezione gratuita con l’Aks Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Appuntamento questa sera, venerdì 7 marzo, dalle 19 alle 21, presso la Palestra Olimpia di Sesto Fiorentino dove si svolgerà una lezione gratuita di autodifesa al femminile, intitolata “Donna (in)difesa”, un evento è dedicato a tutte le donne che desiderano acquisire tecniche di difesa personale e aumentare la propria sicurezza. La lezione sarà tenuta da Niccolò Zanella, Istruttore di difesa personale dell’Accademia Karate Shotokan: le partecipanti impareranno tecniche fondamentali per la loro protezione personale, incrementando la consapevolezza e la sicurezza in situazioni quotidiane. L’iniziativa, infatti, è promossa dell’Accademia Karate Shotokan (AKS) di Sesto Fiorentino, con l’obiettivo è fornire strumenti utili e concreti per affrontare situazioni di pericolo e rafforzare la fiducia in se stesse. L’Accademia Karate Shotokan è presente sul territorio della Piana fiorentina con quattro sedi (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi), con corsi di avviamento allo sport, karate agonistico e amatoriale, difesa personale. Ed è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero di telefono 335 6817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.