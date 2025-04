“Insieme di sabato”: al Teatro delle Arti per affrontare tematiche come il digitale, l’affettività, la violenza di genere 

LASTRA A SIGNA – “Insieme di sabato”: tre incontri (previsti inizialmente nel mese di marzo, ma poi rinviati per il maltempo) per parlare dei rischi e delle opportunità della rete, di emozioni e affettività e di violenza di genere. E’ il programma di appuntamenti promossi dall’istituto comprensivo di Lastra a Signa insieme al Comune e […]

LASTRA A SIGNA – “Insieme di sabato”: tre incontri (previsti inizialmente nel mese di marzo, ma poi rinviati per il maltempo) per parlare dei rischi e delle opportunità della rete, di emozioni e affettività e di violenza di genere. E’ il programma di appuntamenti promossi dall’istituto comprensivo di Lastra a Signa insieme al Comune e in collaborazione con il Comitato genitori. Gli incontri si terranno al Teatro delle Arti e sono rivolti a tutti i cittadini interessati e in particolare ad alunni, studenti e famiglie. L’ingresso è libero. Questo il calendario degli appuntamenti: si comincia sabato 12 aprile alle 10 con “Tu chiamale se vuoi emozioni”: adolescenza e affettività, con gli interventi della ginecologa Valeria Dubini, dello psicologo Marino Marini e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci.

Il secondo incontro si terrà sabato 17 maggio alle 10 e si concentrerà sul tema “La mente e il cuore: contrastiamo la violenza di genere”, con gli interventi dell’avvocata Annalisa Gordigiani, penalista del Foro di Firenze e consigliera di Artemisia, dello psicologo Marino Marini e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci L’ultimo appuntamento sarà sabato 24 maggio alle 10 con “Digito Ergo Sum”: rischi e opportunità della rete, con gli interventi di Gianluca Massettini, direttore tecnico del COSC (Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica) Toscana, dell’avvocato Gianni Cenni e degli studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci.

“Si tratta di un’importante occasione di confronto fra scuola e famiglie – ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Massimo Galli – che sarà utile per fornire strumenti per affrontare situazioni e tematiche di grande attualità che interessano sia giovani che adulti e che, vista l’urgenza e la complessità del tema, necessitano di essere affrontati con gli strumenti giusti”. “Appuntamenti il sabato mattina pensati per riflettere su tematiche che interessano il mondo giovanile e per condividere criticità e opportunità nella crescita e nel percorso formativo dei ragazzi – ha aggiunto la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo Eleonora Marchionni – anche alla luce del patto educativo di corresponsabilità firmato a inizio anno dalle famiglie”.