Intitolare un’area pubblica alla memoria di Pamela Mastropietro: mozione di Roberto Valerio (FdI)

CAMPI BISENZIO – Una mozione per intitolare un’area pubblica alla memoria di Pamela Mastropietro: è quella presentata da Roberto Valerio, capo gruppo di Fratelli d’Italia, per ricordare, spiega, “colei che è la vittima emblematica delle conseguenze tragiche della violenza sulle donne. Pamela, all’età di diciotto anni, è stata brutalmente assassinata, il 31 gennaio 2018, e […]

CAMPI BISENZIO – Una mozione per intitolare un’area pubblica alla memoria di Pamela Mastropietro: è quella presentata da Roberto Valerio, capo gruppo di Fratelli d’Italia, per ricordare, spiega, “colei che è la vittima emblematica delle conseguenze tragiche della violenza sulle donne. Pamela, all’età di diciotto anni, è stata brutalmente assassinata, il 31 gennaio 2018, e il suo corpo ritrovato smembrato. L’evento ha scosso profondamente la comunità, evidenziando criticità nella sicurezza e nella lotta contro la violenza di genere in Italia. Innocent Oseghale, il colpevole di questo atroce delitto, è stato condannato all’ergastolo, con accuse che includono omicidio e occultamento di cadavere”. Per poi aggiungere: “Questa proposta non è solo per ricordare Pamela Mastropietro, ma anche per commemorare tutte le donne che hanno sofferto a causa della violenza. Dedicando un’area pubblica a Pamela, aspiriamo a mantenere viva la sua memoria e a stimolare un continuo impegno contro la violenza sulle donne. Non escludo che la mamma, Alessandra Verni (nella foto con la figlia), compatibilmente con i suoi impegni, presenzi personalmente alla discussione che si terrà in consiglio comunale”.

La proposta di Valerio è quella “di creare un luogo di riflessione e memoria, dove la comunità possa unirsi per riflettere sull’importanza della sicurezza e del rispetto delle donne. L’iniziativa evidenzia l’urgente necessità di adottare misure più efficaci per prevenire la violenza di genere”. La proposta è stata depositata e attende di essere inserita nell’ordine del giorno del consiglio comunale per la discussione. “Se approvata, – conclude – l’area pubblica dedicata a Pamela Mastropietro diventerebbe un simbolo di giustizia e di rinnovato impegno nella lotta contro la violenza sulle donne”.