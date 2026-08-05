Istituto Datini, avviato il cantiere per le opere di adeguamento antincendio

PRATO – Partiti, e procedono a ritmo spedito, i lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Francesco Datini di via Reggiana a Prato. L’intervento è promosso dalla Provincia di Prato ed ha un valore complessivo di 1,1 milione di euro ed un importo lavori di 720 mila euro, finanziato con fondi Pnrr nell’ambito del piano […]

PRATO – Partiti, e procedono a ritmo spedito, i lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Francesco Datini di via Reggiana a Prato. L’intervento è promosso dalla Provincia di Prato ed ha un valore complessivo di 1,1 milione di euro ed un importo lavori di 720 mila euro, finanziato con fondi Pnrr nell’ambito del piano NextGenerationEU (sul bando, uscito a novembre 2025, che finanzia i piani di adeguamento antincendio). I lavori consentiranno di ottenere per la struttura il certificato di prevenzione incendi e garantire così maggiore sicurezza per gli studenti e il personale della scuola.

Il presidente, Simone Calamai, accompagnato dai tecnici della Provincia e dal personale della ditta che si è aggiudicata l’appalto, ha fatto un sopralluogo al Datini per verificare in prima persona l’andamento dei lavori. “I lavori di adeguamento antincendio sono molto importanti per garantire la piena sicurezza della comunità scolastica in caso di emergenza. Vogliamo formare e far crescere i nostri ragazzi in ambienti scolastici belli ma soprattutto sicuri. Questa è la priorità – dice Calamai – Purtroppo in Italia la maggior parte delle scuole non è in regola con le certificazioni di sicurezza obbligatorie e per tale motivo la Provincia di Prato sta procedendo con il massimo impegno per adeguare e migliorare tutte le scuole del nostro patrimonio alle normative di sicurezza. L’intervento procederà per tutto il mese di agosto, con solo una breve pausa per il Ferragosto”. I lavori di adeguamento antincendio si divideranno in diverse fasi, che coinvolgeranno tutti gli edifici che compongono la scuola.