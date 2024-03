Italia Viva Sesto-Calenzano chiede più sicurezza

SESTO FIORENTINO – Italia Viva chiede maggiore sicurezza nella Piana. “Nei giorni scorsi – si legge in una nota di IV – sul territorio sestese, a Colonnata, è avvenuto l’ennesimo episodio di criminalità e violenza: in pieno giorno una ragazzina è stata spintonata e derubata del cellulare che aveva in tasca. Ciò si aggiunge a […]

SESTO FIORENTINO – Italia Viva chiede maggiore sicurezza nella Piana. “Nei giorni scorsi – si legge in una nota di IV – sul territorio sestese, a Colonnata, è avvenuto l’ennesimo episodio di criminalità e violenza: in pieno giorno una ragazzina è stata spintonata e derubata del cellulare che aveva in tasca. Ciò si aggiunge a una serie innumerevole di brutte situazioni che nell’ultimo anno si sono succedute nel territorio della Piana Fiorentina: l’accoltellamento all’edicolante, i furti nelle proprietà private, i vandalismi di varia natura, le baby gang che seminano il panico soprattutto tra i coetanei”. Secondo Italia Viva “i temi da affrontare sono molteplici e tutti urgenti – prosegue la nota – videosorveglianza, più agenti, vigili in strada, illuminazione, presidio del territorio, assistenza e protezione, certezza della pena. Slogan come le ronde e porto d’armi per tutti, al contrario, non portano a niente”.

“Come gruppi di Italia Viva di Sesto, Calenzano e Campi – prosegue la nota – nelle prossime settimane affronteremo la questione con varie iniziative, nell’ottica del coinvolgimento di tutti gli interessati, a partire dai cittadini stessi che ormai da tempo ci evidenziano la questione sicurezza come la prima e piú urgente da affrontare. Continueremo questa campagna di ascolto: saremo raggiungibili ai nostri indirizzi e-mail, tramite i canali social su cui faremo approfondimenti vari e durante i gazebo”. I gazebo saranno a Calenzano mercoledì 27 marzo al mercato centrale e venerdì 5 aprile al mercato di Settimello, e sabato 6 aprile in piazza Vittorio Veneto a Sesto. Ultimo appuntamento mercoledì 10 aprile alle 21 al Circolo Arci La Fogliaia di Calenzano.