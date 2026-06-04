Jacopo Madau sarà il capogruppo di Avs in Consiglio comunale

SESTO FIORNTINO – Jacopo Madau sarà il nuovo capogruppo di Avs Alleanza Verdi Sinistra di Sesto Fiorentino in consiglio comunale. Madau è stato assessore alla Cultura nella precedente Giunta Falchi e attualmente è segretario provinciale di Sinistra Italiana. Jacopo Madau, risultato il più votato dell’intero consiglio comunale con 775 preferenze, rappresenterà in Consiglio Comunale il […]

SESTO FIORNTINO – Jacopo Madau sarà il nuovo capogruppo di Avs Alleanza Verdi Sinistra di Sesto Fiorentino in consiglio comunale. Madau è stato assessore alla Cultura nella precedente Giunta Falchi e attualmente è segretario provinciale di Sinistra Italiana. Jacopo Madau, risultato il più votato dell’intero consiglio comunale con 775 preferenze, rappresenterà in Consiglio Comunale il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra assieme a Iris Brugnoni, Natascia Ciolli e Federico Giuntini, tutti eletti per la prima volta nell’assemblea cittadina.

“Ringrazio il resto del gruppo consiliare per la fiducia che mi è stata accordata.- dice Madau – Dopo cinque anni in Giunta al fianco di Lorenzo Falchi ho scelto di rimanere in Consiglio Comunale perché credo che sia fondamentale ridare centralità all’assemblea rafforzandone il suo ruolo di organo di indirizzo politico. Ovviamente non faremo mancare il nostro sostegno alla Giunta, in particolare ai ‘nostri’ Irene Falchini e Fabio Nannini, ma ritengo che sia necessario più che mai portare avanti in Consiglio un’azione politica coraggiosa e radicale sui temi per noi caratterizzanti come ambiente e giustizia sociale. Vogliamo essere il motore di sinistra dei prossimi cinque anni: infatti già dalle prossime settimane presenteremo alcuni atti che andranno in questa direzione, in particolare in materia di affitti brevi e di contrasto al cambiamento climatico, con l’obiettivo di tradurre in proposte concrete gli impegni assunti in campagna elettorale con i cittadini e le cittadine di Sesto Fiorentino”.