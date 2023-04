Jake Gyllenhaal protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Ginori 1735

SESTO FIORENTINO – L’attore e artista Jake Gyllenhaal è stato scelto da Ginori 1735 come talento ufficiale della sua nuova campagna pubblicitaria, che celebra l’amore per l’arte, il savoir-faire e la bellezza senza tempo della Maison. La campagna, scattata dalla fotografa Gray Sorrenti, sarà diffusa a livello globale su stampa, web e out of home […]

SESTO FIORENTINO – L’attore e artista Jake Gyllenhaal è stato scelto da Ginori 1735 come talento ufficiale della sua nuova campagna pubblicitaria, che celebra l’amore per l’arte, il savoir-faire e la bellezza senza tempo della Maison. La campagna, scattata dalla fotografa Gray Sorrenti, sarà diffusa a livello globale su stampa, web e out of home a partire da maggio. Il connubio delle passioni di Jake Gyllenhaal – arte, design, moda, cinema e storytelling – rappresenta lo stile che contraddistingue da sempre Ginori 1735. Con un forte senso estetico e un grande desiderio di gioia e spontaneità, Jake Gyllenhaal incarna la visione del brand: portare l’arte e la bellezza nella vita quotidiana e la vita quotidiana nell’arte.

Attore amato e riconosciuto in tutto il mondo, Jake Gyllenhaal sceglie con cura e sensibilità i progetti ai quali si dedica. Sia nelle grandi produzioni hollywoodiane che nei film indipendenti, Jake si muove con libertà e stile, sfidando le regole e mostrandosi spontaneo e naturale, come dimostra nella campagna per Ginori 1735. La campagna presenta l’attore Jake Gyllenhaal insieme alla collezione Oriente Italiano, must-have della Manifattura. Questa collaborazione rappresenta un momento di svolta per il brand, che guarda al futuro dopo aver esplorato il proprio passato. Oltre alle immagini fotografiche, la campagna prevede anche un video prodotto da Gyllenhaal, che mostra la bellezza della porcellana italiana e della sua tradizione, portando il suo occhio artistico e il suo spirito creativo nella Manifattura Ginori di Sesto Fiorentino. Il video celebra l’esclusiva arte dell’artigianalità: una forma d’arte preziosa che guarda al futuro.

Il video racconta, attraverso gli occhi dell’attore, la maestria degli artigiani che plasmano a mano i pezzi di porcellana, culminando con un semplice rituale, un pranzo convivale con piatti a base di ingredienti locali preparati direttamente da Jake. Perché ogni piatto, ogni tavola e ogni casa rappresentano un atto di generosità e di condivisione. In un mondo sempre in movimento, è importante rallentare, apprezzare e condividere i momenti della vita quotidiana. Con la nuova campagna “Everyday Art, Everyday Life”, Ginori 1735 racconta una storia dalla sensibilità unica, che si manifesta nell’amore e nella passione per la cultura, il design, l’arte e l’ospitalità tipicamente italiani: un’ispirazione verso un moderno Rinascimento, una riscoperta del piacere, dello stile personale e della bellezza nella vita quotidiana.

“Sono onorato di collaborare con Ginori 1735, un’azienda che valorizza sia la tradizione che l’innovazione. – ha commentato Jake Gyllenhaal – La loro profonda dedizione all’artigianalità è fonte d’ispirazione. La nostra collaborazione vuole esprimere l’importanza di rallentare, di godersi la vita e apprezzare la bellezza dell’arte. Sono entusiasta di collaborare a questo progetto e grato per la magnifica esperienza di realizzare la campagna nella Manifattura Ginori, al fianco dei maestri artigiani. Abbiamo condiviso un momento meraviglioso nel realizzarla insieme”.