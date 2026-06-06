L’11 giugno a Carmignano: Stazzema, l’omaggio a Luana, un libro. Il calendario delle celebrazioni

CARMIGNANO – Stazzema e Carmignano insieme davanti al cippo di Poggio alla Malva; l’omaggio a Luana D’Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro nel 2021; il libro, edito dal Comune, su Eusebio Nepi “sindaco carraio”: sono i tre momenti più significativi delle celebrazioni per l’82° anniversario dell’azione del comando partigiano, 11 giugno 1944, contro un […]

CARMIGNANO – Stazzema e Carmignano insieme davanti al cippo di Poggio alla Malva; l’omaggio a Luana D’Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro nel 2021; il libro, edito dal Comune, su Eusebio Nepi “sindaco carraio”: sono i tre momenti più significativi delle celebrazioni per l’82° anniversario dell’azione del comando partigiano, 11 giugno 1944, contro un convoglio nazista. La storia è nota: nell’atto di sabotaggio, con l’esplosione del treno, fatto saltare per aria in prossimità della fabbrica Nobel, alla stazione di Carmignano (Poggio alla Malva), persero la vita Alighiero Buricchi, Bogardo Buricchi, Ariodante Naldi, Bruno Spinelli. Come ogni anno, Comune, circolo Arci Naldi di Poggio alla Malva, Anpi sezione di Carmignano, Comitato 11 giugno, promuovono, nel giorno in cui i quattro partigiani morirono, la commemorazione, che si apre la mattina di giovedì 11 giugno, al cimitero di Carmignano, con la deposizione (alle 11) di una corona al monumento ai partigiani e si chiude la sera, a Poggio alla Malva, davanti al cippo che ricorda il loro sacrificio, con il corteo (alle 20.30) dei gonfaloni, accompagnato dalla Filarmonica Verdi di Bacchereto. Cerimonia da tradizione: prima la deposizione di una corona d’alloro, poi le orazioni ufficiali nello spazio antistante la stele. Orazioni ufficiali che, dopo gli interventi del sindaco Edoardo Prestanti, del presidente Anpi Carmignano, Davide Desideri, saranno tenute da Valter Alderici (gruppo Emergency Piana fiorentina) e dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, luogo simbolo per la strage nazista compiuta a Sant’Anna nell’agosto 1944.

Il calendario delle celebrazioni è molto ricco: inizia con il ricordo sabato 6 giugno, a Comeana, di un altro partigiano caduto, Sergio Sorri, “Comeana”, medaglia di bronzo al valore militare; continua, domenica 7, con la camminata “Sulle orme della Brigata Buricchi”, con ritrovo (alle 9) alla scuola dell’infanzia di Poggio alla Malva; sfocia, martedì 9 giugno, al Centro didattico polivalente di Artimino (via della Chiesa, 2), in un altro significativo momento: il recital (alle 17.30) “Elle come Luana”, il tributo dedicato a Luana D’Orazio, scritto e interpretato da Ugo De Vita, con la collaborazione di Emma Marazzo, madre di Luana. Le celebrazioni non si esauriscono qui: mercoledì 10 giugno (alle 21.15 in sala consiliare), un altro rappresentativo evento per l’82° anniversario dell’11 giugno: di scena l’iniziativa editoriale del Comune, che presenta il libro “Eusebio Nepi, il “sindaco carraio”. Una giunta rossa a Carmignano (1920-1921)”. Intervengono Sergio Dalmasso, storico e autore di libri su dirigenti del movimento operaio e redattore di riviste storiche, Alessandro Affortunati, storico e autore del libro, Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, e Maria Cristina Monni, assessore alla cultura.

Gli altri appuntamenti: venerdì 12 giugno (alle 21, circolo Arci Poggio alla Malva), una serata dedicata alla resistenza curda; sabato 13 giugno (alle 17, Comeana, via Calcinaia 34), “Omaggio a Fortunato Picchi”, l’antifascista condannato a morte dopo un’azione militare, con lo svelamento del pannello storico presso le mura della Villa del Loretino, suo luogo di nascita; domenica 14 giugno (alle 9.30) la Messa (chiesa di Poggio alla Malva), in suffragio dei partigiani caduti, il pomeriggio (15-19), i “Ricordi di guerra nel nostro territorio” (Comeana, sede associazione Frammenti di Memoria, via Macia, 5); giovedì 18 giugno (alle 21, sala consiliare), il volume di Alessandro Bicci “Il movimento partigiano dell’area pratese dal 1943 al 1945”.