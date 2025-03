L’8 marzo del Rotary Club Bisenzio Le Signe insieme a suor Agnese e l’avvocato Zazzeri

SIGNA – “Preparando l’8 marzo”: questo il tema che il presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe, Antonio Cambi, ha scelto per la conviviale dei soci che nei giorni scorsi ha anticipato la festa dell’8 marzo. Fra gli ospiti della serata suor Agnese di Casa di Betania delle Suore Passioniste di Signa e l’avvocato Elena Zazzeri che si occupa principalmente di minori, diritto familiare e di violenza sulle donne. Insieme a loro anche il regista Costantino Maiani di cui, si legge in una nota, “avevamo potuto apprezzare il valore in occasione della presentazione del film, “il domani di Laura” dedicato al tema della violenza contro le donne”.

Nel suo intervento suor Agnese ha raccontato in parte la storia dell’ordine a cui appartiene, fondato dalla nobildonna fiorentina Maria Maddalena Frescobaldi Capponi e che nell’800 si distinse per il suo rivoluzionario impegno per l’epoca, il carisma e la forza di volontà nell’accogliere giovani donne di strada intenzionate a dare una svolta alla propria vita. Per poi soffermarsi sulla dedizione che mette nella continuazione di questa opera meritoria e che l’ha vista lottare il prima persona nelle difesa delle donne fragili e umiliate. Da non sottovalutare poi l’impegno giornaliero che la porta con l’aiuto dei volontari a raccogliere derrate alimentari destinate al sostentamento di 58 famiglie del territorio.

L’avvocato Zazzeri, invece, partendo dalla sua esperienza professionale, ha illustrato il mondo che circinda la donna e le sue fragilità, fra le tutele delle legge, le condanne della società e la tutela dei minori, “per farci comprendere che ancora c’è tanto da fare e non bastano gli interventi legislativi che negli anni si sono susseguiti, occorre soprattutto lavorare sulla mentalità perché, anche come la storia ancora dimostra, nessun diritto è per sempre”. Infine Costantino Maiani che, parlando del film, ha sottolineato come sia stata “fondamentale nella sua realizzazione la consulenza di Artemisia Centro Antiviolenza e l’importanza del cinema quale strumento di conoscenza e divulgazione delle problematiche sociali”.