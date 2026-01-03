“La Befana del Vigile urbano” arriva in auto d’epoca in piazza Santa Croce

FIRENZE – La “Befana del Vigile urbano” è un evento ormai entrato nella tradizione fiorentina e che si è ripetuto ogni anno grazie alla collaborazione fra la Polizia municipale, il Comune di Firenze – che anche per quest’anno ha concesso il patrocinio – e la Regione. Con un traguardo significativo visto che quest’anno sarà il 30° anniversario della manifestazione. Infatti, […]

FIRENZE – La “Befana del Vigile urbano” è un evento ormai entrato nella tradizione fiorentina e che si è ripetuto ogni anno grazie alla collaborazione fra la Polizia municipale, il Comune di Firenze – che anche per quest’anno ha concesso il patrocinio – e la Regione. Con un traguardo significativo visto che quest’anno sarà il 30° anniversario della manifestazione. Infatti, nell’ormai lontano 1996, è stato il Camet (Club auto e moto d’epoca toscano), la prima associazione di appassionati di antichi motori, a organizzare nel giorno della Befana la rievocazione della consuetudine, ormai abbandonata da decenni, degli automobilisti di lasciare dei regali sui “cilindroni” da dove i Vigili urbani regolavano il traffico. Un atto di riconoscenza verso chi vigilava sulla circolazione e sulla sicurezza in città. La manifestazione inizierà alla 9.30 con il raduno delle auto d’epoca nel piazzale delle Cascine mentre la carovana di auto partirà alle 10.30, sfilando nelle strade del centro per raggiungere piazza Santa Croce verso le 11.

All’ingresso della piazza sarà presente una postazione con un “Vigile urbano” che, sul “cilindrone” e la divisa dell’epoca, riceverà i pacchi alimentari consegnati dalle auto partecipanti, come ricordo della tradizione della “Befana del Vigile urbano”. I pacchi alimentari verranno poi consegnati alle associazioni di Pubblica Assistenza che provvederanno a distribuirli alle famiglie meno fortunate. Verso le 11.30 arriverà la Befana che, sotto il gazebo del Camet, distribuirà doni ai bambini presenti insieme alle istituzioni della città e della Regione e ai rappresentanti del Corpo della Polizia municipale. Le auto d’epoca resteranno esposte in piazza Santa Croce fino alle 13.30 (ingresso libero). Il Club auto e moto d’epoca fiorentino, fondato nel 1968, è una delle più antiche associazioni italiane di appassionati di antichi motori ed è stato uno dei primi club a federarsi all’Automotoclub Storico Italiano dove molti suoi soci hanno ricoperto, negli anni, importanti cariche. I soci del Camet conservano e si prendono cura, secondo una stima sicuramente per difetto, di circa 3.000 veicoli storici, non solo auto e moto, ma anche veicoli utilitari e militari, assicurando ai posteri un patrimonio storico e culturale fra i più prestigiosi.