“La bella addormentata nel bosco” alla Lucciola

SESTO FIORENTINO – “La bella addormentata nel bosco” è lo spettacolo dei Pupi di Stac in programma alla Lucciola arena estiva il 17 giugno alle 20.30. Con Enrico Spinelli, Pietro Venè, Cristina Bacci, drammaturgia e regia: Enrico Spinelli. La celebre fiaba è allestita e nobilitata da una baracca/castello e dalle musiche dell’omonimo balletto di Ciajkowskij. […]

SESTO FIORENTINO – “La bella addormentata nel bosco” è lo spettacolo dei Pupi di Stac in programma alla Lucciola arena estiva il 17 giugno alle 20.30. Con Enrico Spinelli, Pietro Venè, Cristina Bacci, drammaturgia e regia: Enrico Spinelli. La celebre fiaba è allestita e nobilitata da una baracca/castello e dalle musiche dell’omonimo balletto di Ciajkowskij. Lo spettacolo è interpretato dai burattini (questa volta eccezionalmente senza gambe) e ambientato un grande castello pieno di torri, terrazzi, spalti e stanze segrete. Qui vivono il Re e la Regina insieme a molti servitori. Berto e Faustina, camerieri, con la cuoca e lo stalliere, servi sciocchi, assistono alla vicenda e interagiscono con il pubblico dei bambini sdrammatizzando le scene più paurose ed emozionanti. Non mancano certamente le Fate buone e la Fata cattiva, il Principe a cavallo e la vecchia tessitrice con il fuso.