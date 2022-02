SIGNA – La biblioteca comunale “Boncompagno da Signa” sbarca sui social: sono stati infatti aperti la pagina Facebook (Biblioteca Boncompagno da Signa) e il profilo Instagram (@biblioteca_comunale_signa). “Nuovi strumenti – si legge in una nota – per far conoscere le tante iniziative in programma e i numerosi servizi offerti ogni giorno dalla biblioteca. Aggiornamenti costanti […]

SIGNA – La biblioteca comunale “Boncompagno da Signa” sbarca sui social: sono stati infatti aperti la pagina Facebook (Biblioteca Boncompagno da Signa) e il profilo Instagram (@biblioteca_comunale_signa). “Nuovi strumenti – si legge in una nota – per far conoscere le tante iniziative in programma e i numerosi servizi offerti ogni giorno dalla biblioteca. Aggiornamenti costanti sui nuovi libri in catalogo, rubriche con consigli e pillole di lettura, promozione degli eventi organizzati presso il centro culturale Boncompagno da Signa per adulti e bambini”. “I canali social ci aiuteranno nella diffusione delle attività – garantendoci un contatto con più rapido con i cittadini – e ci permetteranno di raggiungere anche gli utenti più giovani, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – finestre digitali che aprono al confronto e a un maggior contatto con l’utenza”.