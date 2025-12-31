La carta di identità cartacea scade il 3 agosto: aperture straordinarie dello Sportello del Comune

SESTO FIORENTINO – Il 2026 sarà l’anno della rottamazione delle vecchie carte di identità, quelle cartacee. La data off-limits è il 3 agosto quando tutte le carte di identità cartacee indipendentemente dalla data di scadenza, cesseranno di essere valide sia per l’espatrio che per il territorio nazionale. Fino ad ora sono circa 7mila le persone […]

SESTO FIORENTINO – Il 2026 sarà l’anno della rottamazione delle vecchie carte di identità, quelle cartacee. La data off-limits è il 3 agosto quando tutte le carte di identità cartacee indipendentemente dalla data di scadenza, cesseranno di essere valide sia per l’espatrio che per il territorio nazionale. Fino ad ora sono circa 7mila le persone ancora in possesso della vecchia carta d’identità e che dalla data di agosto non potranno più utilizzarla per l’espatrio. Per cambiare la propria carta d’identità e sostituirla con quella elettronica è necessario prenotare presso gli uffici comunali prima di agosto. Al fine di agevolare la cittadinanza lo sportello del Comune di Sesto Fiorentino dedicato effettuerà aperture straordinarie nei giorni 12, 14, 21, 23, 26, 28 e 30 gennaio riservate a possessori di carte di identità cartacee residenti nel Comune di Sesto Fiorentino. Sarà possibile accedere al servizio previa prenotazione online o attraverso il call center 055055. Ulteriori aperture straordinarie saranno programmate nei prossimi mesi e potranno via via essere prenotate. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/CIE.