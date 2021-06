La danza di scena al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – La danza protagonista al Teatro della Limonaia domenica 20 giugno alle 20.30 con lo spettacolo in anteprima “Some other place”concept e coreografia Sara Sguotti, musiche live Spartaco Cortesi, consulenza drammaturgica e artistica Elena Giannotti, disegno luce Mattia Bagnoli, video maker Sascha Chimenti, creative producer Marco Burchini, prodotto da Company Blu. Sviluppo del […]

SESTO FIORENTINO – La danza protagonista al Teatro della Limonaia domenica 20 giugno alle 20.30 con lo spettacolo in anteprima “Some other place”concept e coreografia Sara Sguotti, musiche live Spartaco Cortesi, consulenza drammaturgica e artistica Elena Giannotti, disegno luce Mattia Bagnoli, video maker Sascha Chimenti, creative producer Marco Burchini, prodotto da Company Blu.

Sviluppo del precedente Space Oddity, progetto sulla relazione tra performer, danza e pubblico. Studio sulla prossemica delle relazioni che si instaurano in un tempo dato e con il linguaggio del corpo. Questa nuova creazione cerca di individuare le forme della relazione tra performer, spazio e immaginazione, provando a condurre lo spettatore in un viaggio dentro la densità della materia e allo stesso tempo in un altrove percettivo e immaginativo.

A seguire “La tirannia del presente- Piece #4”, Company Blu Danza: Alessandro Certini, Charlotte Zerbey, Claudia Catarzi, Elena Giannotti, Sara Sguotti, Max Barachini. Musiche dal vivo di Silvia Bolognesi e Nicola Vernuccio. Produzione Company Blu. Una biglia determina punto per punto il proprio contatto rotolando giù per una scala di vetro. Come un peso inesorabilmente finisce la corsa del suo cadere in un punto, e non in un altro in cui pure potrebbe accadere. Così, tutte le vie d’azione infinitamente libere e possibili, confluiscono improvvisamente sempre e soltanto in un punto, infinitesimo, appunto: il presente, un “tempo zero” di transizione, indivisibile. Il punto ideale in cui ogni libertà è azzerata nell’atto di compiersi tale, unica ed esattamente irripetibile nella realtà che si compone e si dissolve punto per punto nell’essere: gioco e sfida: danza che crea “immediatezza presente”.