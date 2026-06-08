La Firenze della Belle Époque rivive nel romanzo dedicato a Giuseppe Pescetti

SESTO FIORENTINO – Alla Regione Toscana la presentazione del romanzo dedicato a Giuseppe Pescetti: giovedì 11 giugno alle 18, nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della Regione Toscana, sarà presentato il libro “Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti” della giornalista e scrittrice Elena Andreini, pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri». L’iniziativa, con ingresso libro, si svolgerà alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A moderare l’incontro sarà Maurizio Toccafondi, vicepresidente nazionale Aics. Interverranno inoltre Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Roberto Bianchi, docente dell’Università di Firenze, ed Elena Andreini. Il volume propone un originale racconto della vita di Giuseppe Pescetti (1859-1924), avvocato, parlamentare e figura di primo piano della Toscana tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Attraverso la forma del romanzo e grazie all’espediente di una gatta narratrice, l’autrice ricostruisce non solo la vicenda umana e pubblica del protagonista, ma anche l’atmosfera di una Firenze in piena trasformazione, tra fermenti culturali, cambiamenti sociali e nuove aspirazioni civili. Accanto ai riferimenti storici accuratamente documentati, il libro introduce personaggi e situazioni narrative che restituiscono al lettore il clima della Belle Époque fiorentina, offrendo uno sguardo coinvolgente su un’epoca che ha contribuito a plasmare la Toscana contemporanea. La presentazione rappresenta un’occasione per approfondire la figura di Giuseppe Pescetti e per riscoprire una pagina significativa della storia fiorentina attraverso il linguaggio della narrativa.