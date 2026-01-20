La Fratellanza Popolare di San Donnino piange Andrea Frassineti. “Sempre presente e affidabile”

CAMPI BISENZIO – E’ morto improvvisamente, nella notte fra sabato e domenica, Andrea Frassineti, 51 anni, volontario della Fratellanza Popolare di San Donnino, “sempre presente e affidabile”, così come lo ricordano dall’associazione di via delle Molina. All’interno della quale era il referente della formazione degli autisti, “incarico che svolgeva da un paio d’anni con serietà, competenza e senso di responsabilità e che, proprio per uno strano scherzo del destino, proprio domenica mattina lo avrebbe visto impegnato nell’esame per l’abilitazione dei nuovi autisti”, aggiungono. Senza parole tutto il consiglio, guidato dal presidente Alessio Ciriolo, e i volontari che si uniscono “al dolore della moglie e dei figli, dei familiari e di quanti gli hanno voluto bene”.

“Andrea – dice il presidente Ciriolo – era un volontario della Fratellanza da oltre dieci anni, molto attivo su ogni tipo di servizio e anche con il 118. Da circa due anni, inoltre, essendo il nostro formatore interno autisti, aiutava i nuovi volontari a mettersi alla guida di un’ambulanza. Nel vero senso della parola. Proprio domenica mattina era in programma l’esame del corso che aveva preparato negli ultimi mesi e per il quale anche sabato si era adoperato nel coordinamento. Persona dall’animo gentile, grande lavoratore e innamorato della propria famiglia, era un volontario molto apprezzato in Fratellanza per i suoi modi pacati e il grande senso civico per il volontariato. Sarebbe stato candidato alle elezioni per il nuovo consiglio direttivo in programma domenica prossima, ci mancherà”.

Tante le testimonianze di dispiacere e di affetto lasciate sui social, sulla pagina Facebook della Fratellanza Popolare, come quelle di Lucia Chieffo, consigliera dell’associazione: “Dovevi chiamarmi per dirmi che era andato tutto bene e che i nuovi autisti ce l’avevano fatta. E invece non è stato così. Sappi però che, malgrado il dispiacere e l’angoscia, l’esame lo hanno fatto solo per te, anche se la testa era altrove. Ma tu eri lì con loro e li incoraggiavi, ci sono riusciti ed è stato merito tuo. Ti chiedo di supportarci insieme ai nostri altri volontari da lassù, sarai sempre nei nostri cuori”. A ricordare Andrea Frassineti sono anche la Fratellanza Popolare di Peretola, altra associazione dove svolgeva servizio, e la Rsa Monsignor Olinto Fedi di San Mauro, con il Cda guidato dal presidente Maurizio Bini, struttura dove la figlia Elisa lavora come OSS. Il funerale sarà celebrato oggi alle 10 nella chiesa di San Donnino.