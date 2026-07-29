La giunta sottoscrive due proposte di legge di iniziativa popolare sul lavoro

SESTO FIORENTINO – Sottoscritte dalla giunta comunale, insieme al coordinatore della Camera del Lavoro di Sesto Fiorentino Daniele Collini, due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla Cgil “dedicate – si legge in una nota – alla tutela di due diritti fondamentali: il diritto alla salute e il diritto a un lavoro dignitoso e sicuro”. La prima proposta riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e prevede che le risorse destinate alla sanità pubblica non siano inferiori al 7,5% del Prodotto interno lordo. L’obiettivo è rendere disponibili maggiori risorse per l’assunzione di personale, il potenziamento della sanità territoriale e lo sviluppo di interventi e servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

La seconda proposta interviene sul sistema degli appalti con l’obiettivo di garantire pari diritti e tutele a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori coinvolti, rafforzare la responsabilità lungo l’intera filiera in materia di salute e sicurezza e introdurre maggiori limitazioni al ricorso al subappalto. “Abbiamo sottoscritto con convinzione queste due proposte che intendono rafforzare la tutela della sanità pubblica, della sicurezza e della dignità del lavoro, ponendo al centro la responsabilità delle istituzioni e la salvaguardia dei diritti delle persone”, ha affermato il sindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi. È possibile sottoscrivere le proposte fino al 15 settembre, sia online attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, sia recandosi presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Sesto Fiorentino.