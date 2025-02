“La leggenda del pallavolista volante”: Andrea Zorzi al Teatro delle Spiagge di Firenze 

FIRENZE – Venerdì 21 e sabato 22 febbraio (alle 21) sul palcoscenico di via del Pesciolino torna in scena uno dei più grandi successi nazionali di Teatri d’Imbarco: “La leggenda del pallavolista volante”, scritto e diretto da Nicola Zavagli, con movimenti coreografici di Giulia Staccioli. Uno spettacolo da record, con oltre 250 repliche in tutta Italia, che […]

FIRENZE – Venerdì 21 e sabato 22 febbraio (alle 21) sul palcoscenico di via del Pesciolino torna in scena uno dei più grandi successi nazionali di Teatri d’Imbarco: “La leggenda del pallavolista volante”, scritto e diretto da Nicola Zavagli, con movimenti coreografici di Giulia Staccioli. Uno spettacolo da record, con oltre 250 repliche in tutta Italia, che vuole essere un inno alla forza e alla bellezza dello sport e della vita. Lo spettacolo trasforma infatti lo sport in una metafora della vita, portando in scena uno dei più grandi campioni del nostro sport: Andrea Zorzi, detto “Zorro”, diventato Ambassador della Federazione Italiana Pallavolo e ora entrato ufficialmente nell’International Hall of Fame del volley mondiale (ottobre 2024). Ne “La leggenda del pallavolista volante” “Zorro” racconta in prima persona la sua avventura sportiva, dagli esordi alla mitica squadra di Julio Velasco. Mentre Beatrice Visibelli lo accompagna disegnando un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, che dà vita ai personaggi simbolo della sua carriera. Il risultato è un affresco teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese: dalla campagna veneta degli anni Settanta ai nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata alla formazione di uno sportivo e poi di un campione. Grazie alla biografia di Zorzi riscopriamo con leggerezza la filosofia e il potenziale umano dello sport, al di là degli imperativi tecnici, economici e mediatici.